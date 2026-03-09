Фиолетовый — начальству, зелёный — врачам: Минздрав предложил раскрасить форму для медиков

Минздрав России представил рекомендации по цветам формы для медработников в зависимости от должности, а также прописал требования к обуви. Об этом со ссылкой на соответствующий документ пишет РИА Новости в понедельник, 9 марта.

Предполагается, что цвет одежды должен соответствовать месту сотрудника в иерархии больницы. Руководящему составу советуют носить фиолетовую форму, врачам — тёмно-зелёную, среднему медперсоналу — салатовую.

Для младшего медперсонала рекомендовали лавандовый цвет, для административных сотрудников — голубой. Серую форму предлагается использовать для немедицинских и хозяйственных служб, а также IT-специалистов.

В документе говорится и о требованиях к обуви для сотрудников поликлиник и других медучреждений. Толщина подошвы, по рекомендациям, должна составлять около двух-трёх сантиметров, чтобы снизить нагрузку на ноги.

Подошву также советуют делать рифлёной, прорезиненной и гибкой. В Минздраве считают, что такая обувь не должна создавать неудобств при носке и должна защищать от скольжения.