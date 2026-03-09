В Польше ввели 10-летний запрет на продажу земли иностранцам

Президент Польши Кароль Навроцкий утвердил 10-летний запрет на продажу земли иностранцам. Об этом РИА Новости пишет в понедельник, 9 марта.

«На этот раз я решил подписать 10 законов, которые легли на мой стол. Среди них особенный проект — закон о защите польской деревни. Благодаря моей законодательной инициативе при поддержке практически всего парламента принято решение, которое на 10 лет запрещает продажу польской земли в чужие руки», — заявил глава страны.

Навроцкий добавил, что предлагал подобную инициативу вскоре после вступления в должность. По словам политика, проект появился уже на четвёртый день: сразу после встречи с фермерами в Западно-Поморском воеводстве.