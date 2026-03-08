Экономисты ждут переломной недели для рубля: что будет с долларом, евро и юанем

На валютном рынке сохраняется неопределённость, и следующая неделя может стать для рубля переломной. Об этом, ссылаясь на оценки экономистов и аналитиков, пишет Life.

В начале весны на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке доллар заметно укрепился к мировым валютам, а нефть и газ резко подорожали. При этом рубль, несмотря на внешний фон, продолжает держаться сравнительно устойчиво.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер объяснил, что рост цен на сырьё пока не привёл к укреплению рубля из-за высокой спекулятивной составляющей на рынке. Аналитик считает, что поддержку иностранным валютам могут дать ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ, а также возможная быстрая корректировка бюджетного правила.

Инвестиционный стратег «Гарда капитала» Александр Бахтин отметил, что мировые площадки и сырьевые активы пришли в движение на фоне ближневосточной эскалации: фондовые биржи повсеместно падают, а нефть, газ и драгоценные металлы дорожают. По его словам, рубль пока реагирует на это сдержанно и лишь немного ослаб после завершения налогового периода.

Бахтин также добавил, что влияние нефтяных цен на курс обычно проявляется с лагом в четыре-шесть недель, а колебания сырья для рубля частично сглаживаются бюджетным правилом. При этом на следующей неделе внимание рынка будет приковано к новой инфляционной статистике.

«Особенно важными будут релизы Росстата 13 марта — в этот день ведомство представит февральский ИПЦ (индекс потребительских цен — ред.) и данные по недельной и годовой инфляции на 10 марта», — отметил эксперт.

Управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев считает ключевым внешним событием недели публикацию февральского индекса потребительских цен в США 11 марта. Если американская инфляция окажется ниже ожиданий, интерес к доллару как к защитному активу может ослабнуть, что косвенно поддержит и рубль.

Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман считает, что на курс рубля на следующей неделе могут повлиять и решения внутри страны — в частности, обсуждение возможных изменений бюджетного правила. По его словам, если рынок решит, что государство станет активнее выходить на валютный рынок, это может умеренно надавить на рубль. Частично такой эффект способен сгладить рост цен на нефть.

По прогнозу Михаила Зельцера, в марте доллар может подняться до 80 рублей, евро — закрепиться в середине диапазона 90–95, а юань — дойти до 11,5. На следующей неделе иностранные валюты могут прибавить около 1%: доллар — подняться выше 78, евро — приблизиться к 91, юань — к 11,3.

Александр Бахтин ожидает более спокойной динамики. По его мнению, юань может торговаться ближе к верхней границе диапазона 11,1–11,3, доллар — протестировать отметку 78, а евро — вернуться в диапазон 91–92 рубля.

Основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров напомнил, что ключевая ставка на уровне 15,5% по-прежнему делает рублёвые инструменты привлекательными. На этом фоне, считает он, резкого роста спроса на валюту ждать не стоит. Базовым ориентиром на следующую неделю эксперт назвал диапазон 76–81 рубль за доллар с тяготением к верхней границе.