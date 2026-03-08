Минспорт включил догонялки в программу многоборья ГТО

Минспорт России утвердил приказ, в котором салки включены в программу многоборья ГТО (готов к труду и обороне) как отдельная спортивная дисциплина. Документ опубликован на сайте справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

В тексте приказа новой дисциплине присвоен номер-код 1960041811Л. Какие именно нормативы предстоит выполнять участникам, пока не уточняется.

Этим же документом в реестр включили соревнования упряжек — их отнесли к национальным видам спорта. Кроме того, у велосипедистов появилось шесть дисциплин на техническом симуляторе, а в хоккее добавили соревнования в броске шайбы на силу. Приказ пока не вступил в силу.