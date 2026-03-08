В России повысили штрафы за нарушение режима государственной границы

В России увеличили штрафы за нарушение режима госграницы, а также правил въезда, выезда и пребывания в прилегающих к ней территориях. Соответствующий закон подписал Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправки внесли в Кодекс об административных правонарушениях. В частности, ужесточено наказание за нарушение правил пересечения границы людьми и транспортом, а также за несоблюдение порядка въезда в Россию и выезда из страны при прохождении погранконтроля.

Для граждан штрафы по этой статье теперь составляют от 5 до 25 тысяч рублей вместо прежних 2–5 тысяч. Для должностных лиц суммы выросли с 30–50 тысяч до 100–250 тысяч рублей, для юрлиц — с 400–800 тысяч до 1–2,5 млн рублей.

Отдельно увеличили штрафы за нарушение правил въезда в пограничную зону, временного пребывания там и передвижения людей или транспорта. Теперь за это грозит взыскание от 1,5 до 5 тысяч рублей, тогда как раньше суммы составляли от 500 до 1 тысячи.

Жёстче стало наказание и за хозяйственную или промысловую деятельность в пограничной зоне без разрешения, а также за проведение там массовых мероприятий и выпас скота с нарушением установленного порядка. Для граждан штраф в таких случаях составит от 1 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 25 тысяч, для организаций — от 15 до 50 тысяч рублей.

Выросли также штрафы для перевозчиков, которые не приняли меры против незаконного проникновения людей на транспорт, если это привело к незаконному въезду в Россию или выезду из страны. Для юридических лиц санкции по этой статье увеличили с 50–100 тысяч до 150–500 тысяч рублей.