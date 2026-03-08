Росфинмониторингу разрешили скрыть часть предложений о целевом обучении из-за госбезопасности

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Владимир Путин подписал закон, который позволяет Росфинмониторингу в отдельных случаях не публиковать предложения о целевом обучении на платформе «Работа в России». Документ размещён на официальном портале правовой информации.

Речь идёт о договорах, связанных с обеспечением безопасности государства. Для Росфинмониторинга сделали исключение из общего правила с учётом специфики работы ведомства: прежде заказчики целевого обучения должны были размещать такие предложения публично.

Этим же законом вводится ещё одно изменение. С 1 марта появилась госпошлина за заключение Росздравнадзора, которое подтверждает, что учебное заведение, готовящее медиков и фармацевтов, соответствует требованиям по кадрам и материально-технической базе для практической подготовки студентов.