Музыкант из Австралии создал протез для барабанной палочки и установил рекорд

Барабанщик Джейсон Барнс, потерявший правую руку после несчастного случая, научился играть на ударных с помощью специального протеза и установил рекорд скорости. Об этом пишет The Guardian.

Музыкант родом из Австралии и учится в Музыкальном институте Атланты в США. Руку он потерял во время подработки в ресторане, где чистил вентиляционные отверстия на крыше. Рядом с ним взорвался трансформатор.

По словам Барнса, после четырёх недель в ожоговом отделении врачи предложили ему выбор: долго пытаться спасти руку или ампутировать её и быстрее восстановиться.

«Я выбрал ампутацию. Это было правильное решение, но всё равно очень тяжёлое», — рассказал музыкант.

Несмотря на травму, Барнс решил продолжить заниматься музыкой. Он самостоятельно создал простой протез с выемкой для барабанной палочки, а позже сделал более совершенную версию с пружинами.

Через год после трагедии музыкант вернулся к учёбе. В институте профессор познакомил его со студентами-робототехниками, которые помогли модернизировать протез. Новая версия устройства оснащена шестью электродами, считывающими электрическую активность мышц руки. Когда музыкант думает о движении, мышцы сокращаются, и протез выполняет удар.

Благодаря этому Барнс может играть со скоростью до 20 ударов в секунду, что недоступно большинству барабанщиков. Его достижение было занесено в Книгу рекордов Гиннесса.