Учёные создали модель Земли, на которой никогда не возникала жизнь

Международная группа учёных из Канады и США создала подробную компьютерную модель Земли, на которой никогда не возникала жизнь. Результаты исследования позволили проследить, как могла бы развиваться планета на протяжении 4,5 млрд лет без участия живых организмов. Об этом пишет Universe Today.

В модели специалисты учли множество факторов: постепенное охлаждение недр Земли, отражение солнечного света поверхностью океанов, а также различные геологические и климатические процессы. Эксперимент показал, что даже без живых организмов планета могла сохранить жидкую воду, а её температура оставалась бы относительно комфортной и близкой к современной.

Модель воспроизвела 19 ключевых характеристик такой «пустой Земли», включая параметры атмосферы, температуру и химический состав океанов. По словам научного обозревателя Марка Томпсона, результаты ставят под сомнение гипотезу о том, что сложная жизнь необходима для поддержания стабильных условий на планете.

«Мы давно предполагали, что сложная форма жизни на Земле могла быть необходима для поддержания стабильности. Новая модель опровергает эту идею. По всей видимости, достаточно было одних только геологических факторов. Похоже, жизнь нашла готовый дом, а не построила его сама», — отметил он.

По мнению исследователей, это означает, что во Вселенной могут существовать планеты с океанами и подходящей температурой, но при этом полностью лишённые жизни.

«Миры, тихо дремлющие во тьме, с нетронутыми океанами и подходящей температурой, ждут, когда их обнаружат», — добавил Томпсон.