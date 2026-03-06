Учёные выяснили, сколько времени нужно, чтобы забыть бывшего

Учёные из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США) выяснили, сколько времени людям требуется, чтобы ослабла эмоциональная связь с бывшими возлюбленными. Об этом пишет Psychology Today.

Исследователи решили проверить популярное предположение о том, что человек перестаёт думать о бывшем примерно через половину срока отношений. Для этого они провели опрос среди 328 респондентов разного возраста. Все участники исследования состояли в отношениях не менее двух лет, после чего расстались со своими партнёрами.

Результаты показали, что эмоциональная привязанность действительно постепенно уменьшается. Однако этот процесс может занимать гораздо больше времени, чем многие предполагают. Большинство участников сообщили, что интенсивность чувств к бывшему партнёру снижалась примерно наполовину лишь спустя около четырёх лет после расставания.

Авторы работы отмечают, что переживания после разрыва — естественная реакция. По их словам, со временем эмоциональная связь с человеком из прошлого всё равно ослабевает. При этом тоска по бывшему партнёру обычно не связана с качеством новых отношений. Учёные считают, что это временная — иногда довольно длительная — реакция психики на разрыв.