Польша на три месяца закроет воздушное пространство на востоке страны

Польское агентство аэронавигации (PAŻP) объявило о введении запретной для полётов зоны в восточной части страны. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства, пишет ТАСС в пятницу, 6 марта.

По данным агентства, ограничения вводятся по требованию оперативного командования Вооружённых сил Польши в связи с необходимостью обеспечения безопасности государства. Бесполётная зона будет действовать с 10 марта по 9 июня 2026 года. Запрет распространяется на все воздушные суда, выполняющие полёты на высоте ниже трёх километров. Ограничения будут действовать круглосуточно.

При этом предусмотрены исключения. Самолёты гражданской и санитарной авиации смогут выполнять полёты над запретной зоной, однако для этого им потребуется получить специальное разрешение.