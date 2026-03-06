Польша на три месяца закроет воздушное пространство на востоке страны

Польское агентство аэронавигации (PAŻP) объявило о введении запретной для полётов зоны в восточной части страны. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства, пишет ТАСС в пятницу, 6 марта.
По данным агентства, ограничения вводятся по требованию оперативного командования Вооружённых сил Польши в связи с необходимостью обеспечения безопасности государства. Бесполётная зона будет действовать с 10 марта по 9 июня 2026 года. Запрет распространяется на все воздушные суда, выполняющие полёты на высоте ниже трёх километров. Ограничения будут действовать круглосуточно.
При этом предусмотрены исключения. Самолёты гражданской и санитарной авиации смогут выполнять полёты над запретной зоной, однако для этого им потребуется получить специальное разрешение.
НАТО вынашивает планы частичной или полной морской блокады России. Недооценивать серьёзность таких намерений нельзя, считает посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.