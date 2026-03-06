Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты ещё на полгода

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Банк России продлил ещё на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Они будут действовать до 9 сентября 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора в пятницу, 6 марта.

В ЦБ пояснили, что меры сохраняются из-за действующих санкций, которые запрещают российским финансовым организациям приобретать наличную валюту западных стран.

Для граждан, чей валютный счёт или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, продолжает действовать прежний лимит на снятие наличных — не более 10 тыс. долларов США или эквивалентной суммы в евро. Ограничение распространяется на остаток средств на 00:00 по московскому времени на эту дату и действует, если человек ранее не воспользовался такой возможностью.

Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях. Сумма выплаты не может быть ниже той, что рассчитана по официальному курсу Банка России на день выплаты для средств, размещённых на счёте до 9 сентября 2022 года. Деньги, поступившие после этой даты, выдаются по курсу банка на момент выдачи.

Кроме того, банкам ещё на шесть месяцев запретили взимать комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.

Валютные переводы без открытия счёта и через электронные кошельки выдаются только в рублях. При этом сумма также не должна быть меньше рассчитанной по официальному курсу ЦБ на день выплаты.

Для юридических лиц-нерезидентов выдача наличных в долларах США, евро, фунтах стерлингов и японских иенах до 9 сентября 2026 года не производится. Ограничения не распространяются на другие валюты.

Юридические лица-резиденты могут получать наличные доллары, евро, фунты и иены только на командировочные расходы и в пределах установленных нормативов. По другим валютам ограничений нет при условии соблюдения российского законодательства.