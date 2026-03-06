«Пылинке с маковое зёрнышко предстоит вплотную промчаться рядом с огненным океаном»: земляне смогут увидеть гибель кометы

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Комета C/2026 A1 (MAPS), которая по одной из версий представляет обломок так называемой Великой кометы, открытой в 1106 году, в дни своей гибели станет заметна даже в дневные часы. По рассчётам астрофизиков космическая трагедия произойдёт с 1 по 4 апреля. Об этом рассказали в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

Учёные рассчитали траекторию полёта небесной странницы и уверены, что ей суждено погибнуть. Образно выражаясь, небесное тело упадёт на Солнце, а фактически, испарится, как капля воды в жаре солнечной короны, уже на расстоянии в несколько сотен тысяч километров от поверхности звезды. Большинство объектов, имеющих неосторожность приблизиться к Солнцу, распадаются уже на расстоянии в несколько миллионов километров.

Последние дни жизни небесного тела россиянам удастся увидеть невооружённым глазом. Искать комету можно будет на закате в течение примерно полутора часов после захода Солнца. Основной взрывной рост светимости объекта должен, по расчётам, произойти в последние дни марта, когда на небе с каждым днём начнёт вырастать величественный хвост кометы.

«Космические телескопы и коронографы позволят 4 апреля непосредственно наблюдать момент гибели небесного тела на снимках, предоставляемых с орбиты. Пылинке с маковое зёрнышко предстоит вплотную промчаться рядом с огненным океаном размером в полтора миллиона километров. Пожелаем ей удачи», — рассказали учёные.