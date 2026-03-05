Исследование: внешний вид кукол влияет на представления девочек о женской красоте

Учёные Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) изучили, как внешний вид популярных кукол влияет на представления российских девочек о женской привлекательности. Результаты показали, что восприятие красоты у детей со временем меняется. Об этом пишет Naked Science.

Исследование было лонгитюдным и включало два эксперимента с интервалом в десять лет. В первом этапе приняли участие 28 дошкольниц в возрасте от четырёх до шести лет и две восьмилетние первоклассницы.

В 2014 году девочкам показали пять кукол: Барби, куклу-сюрприз в тубусе (бюджетный аналог Барби), Bratz, KariKids и фарфоровую куклу с обычной комплекцией. Участниц попросили выбрать любимую игрушку, описать её внешность и предположить, какую профессию она могла бы иметь.

Тогда большинство девочек выбрали кукол с «модельной» внешностью. Лидером стала Барби, второе место заняла кукла-сюрприз, третье — KariKids. Фарфоровая кукла с обычной фигурой оказалась на последнем месте.

В 2024 году эксперимент повторили уже с другим поколением дошкольниц и младших школьниц. Исследователи заметили изменения: современные девочки стали реже обращать внимание на фигуру кукол. Выбирая фаворитку, они чаще оценивали её гардероб, макияж и аксессуары.

При этом авторы работы считают, что современные представления о красоте по-прежнему связаны с культом потребления и строгими внешними стандартами. Учёные советуют родителям внимательнее относиться к выбору игрушек и к тому, какие модели внешности демонстрируются детям.