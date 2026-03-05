В России разрабатывают восемь съедобных вакцин от вирусов и бактерий

В Институте экспериментальной медицины ведётся разработка около восьми съедобных вакцин против различных вирусных и бактериальных заболеваний. Об этом на пресс-конференции сообщил заведующий отделом молекулярной микробиологии им. академика РАН А.А. Тотоляна Александр Суворов. На эксперта ссылается РИА Новости в четверг, 5 марта.

По его словам, исследователи создали несколько пробиотических вариантов вакцин, которые способны защищать не только от вирусных инфекций, но и от патогенных бактерий.

«Мы создали порядка восьми таких пробиотических вариантов, которые могут защищать не только от вирусных заболеваний, но и от различных патогенных бактерий. Одна из разработок — комплексная двухкомпонентная вакцина, содержащая антигены вируса гриппа и пневмококка, который часто утяжеляет течение вирусных заболеваний», — рассказал Суворов.

Учёные также работали над вариантами вакцин против COVID-19, в том числе против штамма «омикрон». Кроме того, разрабатываются два варианта вакцины от гриппа, препарат против пневмококка и три варианта вакцины против стрептококка группы B, который может быть опасен для новорождённых.

По словам специалиста, во время пандемии COVID-19 институт начал исследования по созданию мукозальной вакцины на основе пробиотиков. Для этого учёные модифицировали бактерию, встроив в её генетическую структуру фрагмент вируса.

«Мы взяли генетическую структуру бактерии, немного её изменили, вставив туда фрагмент вируса, а затем начали изучать. Оказалось, что такой подход очень перспективен: антигены могут формировать защитные реакции в организме человека», — пояснил Суворов.

Он отметил, что подобные разработки иногда неформально называют «пробиотическим кефиром», поскольку иммунный ответ может формироваться при употреблении продукта, содержащего такие бактерии.