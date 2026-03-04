Крем из дождевых червей: российские учёные придумали косметику для борьбы с морщинами и лечения кожи

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Российские учёные создали уходовую и лечебную косметику на основе дождевых червей. Об этом, ссылаясь на руководителя группы, доцента кафедры «Биотехнология, технология общественного питания и товароведение» ОмГТУ Светлану Чачину, пишет ТАСС.

Основу крема составляет целомическая жидкость — среда, заполняющая вторичную полость тела червей. В вузе утверждают, что в составе продукта есть муцин, а также витамины, пептиды, аминокислоты, жирные кислоты и ферменты, поэтому средство может обладать ранозаживляющими, антибактериальными, противовирусными и противовоспалительными свойствами.

Разработчики заявляют, что крем можно использовать не только как уходовый — для разглаживания морщин и восстановления кожи, — но и при проблемах вроде акне, бактериальных и вирусных поражений, а также для заживления ран. В университете также допускают применение при аутоиммунных заболеваниях кожи — например, псориазе, розацеа, дерматитах и экземе.

Чачина отметила, что аналогов такой разработки в России нет, а похожие кремы выпускают в Азии и стоят значительно дороже. Исследовательница также подчеркнула, что дождевые черви рассматриваются как «устойчивый источник сырья»: их выращивают на отходах производства, а разведение требует минимум ресурсов.

На разработку оформляют патент. Интерес к продукту уже проявили производители — одна из косметических компаний выразила готовность запустить выпуск такой косметики, говорится в материале.