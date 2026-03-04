В Москве и Подмосковье сокращают по 15% чиновников, чтобы убрать «дублирование» и ускорить работу

В Москве к лету этого года сократят штатную численность городских чиновников-управленцев на 15%. Об этом, ссылаясь на заявление Сергея Собянина, пишут на сайте столичной мэрии.

В сообщении уточняется, что такие решения должны помочь сэкономить бюджетные средства и выполнить все социальные обязательства перед горожанами. В пресс-службе также подчеркнули, что столица намерена сохранить «московские стандарты» качества услуг, продолжить ключевые проекты развития, а также профинансировать меры поддержки Минобороны, военнослужащих и их семей.

На такой же процент в 2025-м сократили штат в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона. Власти объяснили, что оптимизация стала возможной за счёт отказа от «дублирования полномочий» и лишних согласований, а также «унификации и регламентации типовых процедур». Там же уточнили, что в основном убрали должности, связанные с техническими и рутинными процессами.

Власти Московской области добавили, что качество образовательных и медицинских услуг в регионе сохранится на прежнем уровне. Строительство и модернизацию инфраструктуры, по их словам, тоже сворачивать не планируется.