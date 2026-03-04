Путин допустил прекращение поставок газа в Европу раньше срока

Президент РФ Владимир Путин допустил, что поставки российского газа в Европу могут прекратиться раньше срока, о котором ранее заявлял Евросоюз. Об этом «Коммерсант» пишет в среду, 4 марта.

«Если нам всё равно через месяц закроют или через два. Не лучше ли самим сейчас прекратить? Но это не решение, это мысли вслух. Я поручу правительству, чтобы оно с нашими компаниями проработало этот вопрос», — сказал российский лидер.

Президент также допустил, что Россия может переориентировать экспорт газа на другие рынки и закрепиться на них. При этом он подчеркнул, что поставки продолжатся «надёжным контрагентам» — Словакии и Венгрии, — если они будут «придерживаться такой же политики, как и сегодня».