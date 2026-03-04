Путин увеличил штатную численность Вооружённых сил России

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий новую штатную численность Вооружённых сил России — 2 391 770 человек. Документ опубликовали на официальном портале правовых актов в среду, 4 марта.
Численность военнослужащих в составе ВС РФ установлена на уровне 1 502 640. По сравнению с предыдущим указом она увеличилась на 2 640 человек, документ вступает в силу со дня подписания.
Численность российской армии поэтапно увеличивают с 2023 года — тогда её подняли на 170 тысяч человек, до 1 миллиона 320 тысяч.