Путин увеличил штатную численность Вооружённых сил России

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий новую штатную численность Вооружённых сил России — 2 391 770 человек. Документ опубликовали на официальном портале правовых актов в среду, 4 марта.

Численность военнослужащих в составе ВС РФ установлена на уровне 1 502 640. По сравнению с предыдущим указом она увеличилась на 2 640 человек, документ вступает в силу со дня подписания.