В российских школах введут устный экзамен по истории для девятиклассников

Со следующего учебного года в российских школах введут обязательный устный экзамен по истории для всех учеников 9 класса. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, передаёт Интерфакс во вторник, 3 марта.

Экзамен будет проводиться перед ОГЭ и станет единым для всех школьников. Глава Минпросвещения уточнил, что формат предполагает проверку того, «как думает, размышляет школьник», и будет служить допуском к государственной итоговой аттестации.

Помощник президента и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский уточнил, что аттестация будет проходить в форме собеседования. Нововведение, по его словам, связано с поручением президента о «плавном, комфортном для учителей и школьников замещении обществознания в плане приёмки в вузы (...) экзаменом по истории».

В рамках этой работы история со временем включит в себя вопросы по обществознанию», — заявил Мединский.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев добавил, что новый экзамен ежегодно будут сдавать около 1,5 млн школьников.