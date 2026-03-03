В российских школах введут устный экзамен по истории для девятиклассников

Со следующего учебного года в российских школах введут обязательный устный экзамен по истории для всех учеников 9 класса. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, передаёт Интерфакс во вторник, 3 марта.
Экзамен будет проводиться перед ОГЭ и станет единым для всех школьников. Глава Минпросвещения уточнил, что формат предполагает проверку того, «как думает, размышляет школьник», и будет служить допуском к государственной итоговой аттестации.
Помощник президента и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский уточнил, что аттестация будет проходить в форме собеседования. Нововведение, по его словам, связано с поручением президента о «плавном, комфортном для учителей и школьников замещении обществознания в плане приёмки в вузы (...) экзаменом по истории».
В рамках этой работы история со временем включит в себя вопросы по обществознанию», — заявил Мединский.
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев добавил, что новый экзамен ежегодно будут сдавать около 1,5 млн школьников.
Сокращение часов по обществознанию началось в 2025 году. Тогда предмет убрали из программы шестых и седьмых классов. В школах Калининградской области освободившиеся часы перераспределили в пользу истории. С 1 сентября на эту дисциплину перестанут ходить и восьмиклассники.