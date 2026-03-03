В РПЦ заявили, что у животных нет бессмертной души и в рай они не попадают

Кошки и другие домашние животные не обладают бессмертной душой, поэтому после смерти «никуда не уходят». Об этом рассказал клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский, его цитирует ТАСС.

«После смерти с животным ничего не происходит и никуда оно не уходит. Это та часть природы, которая здесь и временна. Животные милые, добрые, замечательные, могут нас поддерживать, могут много для нас значить, но бессмертной душой они не обладают. Любить их надо при жизни», — сказал священник.

Отец Максим отметил, что в последние десятилетия люди стали слишком очеловечивать животных и относиться к ним как к себе подобным. По его словам, наделять окружающий мир особыми качествами или божественной природой неправильно — христианство этого не допускает.

Протоиерей напомнил слова Писания о том, что «блаженны те, кто милует животных», пояснив, что речь идёт о милосердном отношении. Однако, по его словам, животные всё же остаются частью мира, который человек может использовать для своих нужд, в том числе в хозяйстве или для еды.