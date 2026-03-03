В России с 1 апреля стандартизируют батоны и булки

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В России 1 апреля вступит в силу новый ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки. Стандарт будут также соблюдать в Армении, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росстандарта.

Согласно документу, хлеб может выпускаться подовым или формовым. Буханка может быть целой или половинкой, допускается её нарезка. Масса батона не может быть меньше 500 г, при этом по согласованию с заказчиком допускается производство хлеба массой 350 — 500 г. Мякиш хлеба должен быть пропечённым, эластичным (принимать первоначальную форму после лёгкого надавливания) и не иметь следов не промешенного теста. Поверхность изделий должна быть гладкой, без крупных трещин (более 1 см) и подрывов.

Срок годности неупакованного хлеба составляет 24 часа, упакованного — до трёх суток. Конкретные сроки годности для упакованной продукции устанавливает изготовитель в зависимости от технологии и используемых материалов.