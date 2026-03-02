К 8 Марта цены на цветы в России вырастут на 11% — эксперты

В России перед 8 Марта ожидается сезонный скачок цен на букеты. Один свежесрезанный цветок в рознице будет стоить в среднем 247 рублей — это на 11% больше, чем год назад. Об этом со ссылкой на данные Национального рейтингового агентства (НРА) сообщает «Коммерсант».

Неделя перед праздником считается пиком продаж. По оценкам аналитиков, с 1 по 7 марта средний чек за букет составит около 3,4 тысячи рублей — на 34% выше, чем в конце февраля. Непосредственно в праздник этот показатель снизится примерно на 200 рублей, однако по сравнению с прошлым годом прибавка достигнет 16%.

По данным Росстата, в январе розничная цена одного цветка составляла 226,8 рубля (+3% к прошлому году). В сервисе Flowwow отмечают, что в феврале букеты в среднем обходились покупателям в 3,9 тысячи рублей.

Рост цен эксперты объясняют зависимостью рынка от импорта: до 70–80% ассортимента в России — это продукция из-за рубежа. В 2025 году её закупили на 429 млн долларов (+11,4% к предыдущему году), при этом в количественном выражении прироста почти не было — выросла именно цена.

Дополнительное давление оказывают расходы на логистику и тепличное производство, а также повышение пошлины на цветы из недружественных стран — с 5% до 20%. Мера затронула Нидерланды, которые обеспечивают около 80% импортных поставок.

Эксперты также отметили, что на рынке уже наметился новый тренд: покупатели всё чаще выбирают более бюджетные композиции или просто уменьшают размер букетов, чтобы сдержать расходы.