В России хотят запретить выдавать гражданство и ВНЖ иностранцам с судимостью

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который запрещает получать российское гражданство и право на проживание тем, у кого есть неснятая или непогашенная судимость. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

Ограничения коснутся преступлений, совершённых как в РФ, так и за рубежом, если они признаются таковыми по российскому законодательству. Сейчас отказ возможен только при наличии судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления, однако иностранцы не обязаны подтверждать отсутствие проблем с законом при подаче документов.

Чтобы устранить этот пробел, авторы законопроекта предлагают обязать иностранцев старше 14 лет при подаче документов на РВП, ВНЖ или обучение предоставлять в территориальные органы полиции справку о наличии либо отсутствии судимости, выданную в их стране. Для граждан Украины предусмотрят исключение: в течение двух лет после вступления закона в силу они смогут не представлять этот документ, поскольку республиканские органы отказывают в его выдаче для российских ведомств.

Если закон примут, он начнёт действовать через 180 дней после официального опубликования.