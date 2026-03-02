Венесуэла, Иран, ...: СМИ узнали о новых планах администрации США

Власти США обсуждают возможность проведения операции на Кубе. Об этом со ссылкой на материал журналистки The Atlantic Вивиан Салама пишет «Газета.Ru» в понедельник, 2 марта.

В статье говорится, что после недавних ударов по Ирану и других внешнеполитических шагов администрация Дональда Трампа якобы рассматривает Кубу как следующую потенциальную цель. По словам одного из чиновников, беседовавших с изданием, президент «чувствует, что у него всё получается; что всё идёт как надо».

Автор материала отмечает, что военный сценарий связан с серьёзными рисками. Обострение ситуации на Кубе может спровоцировать новую волну беженцев в США, в то время как американские власти пытаются сократить миграционные потоки.

По оценке журналистки, военная операция Соединённых Штатов на Кубе теоретически могла бы спровоцировать восстание, однако в стране практически отсутствует организованная оппозиция. В связи с этим более вероятным вариантом называется урегулирование через диалог, при котором действующая власть сохранится, а американцы усилят своё влияние.

Представитель Белого дома добавил, что сейчас основное внимание уделяется переговорам с Кубой и поиску соглашения.