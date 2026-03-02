Угомонилось: астрономы назвали Солнце «спокойным и скучным» в начале весны

В начале весны 2026 года солнечная активность остаётся низкой, а геомагнитная обстановка — спокойной. Об этом в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили в понедельник, 2 марта.

Учёные отмечают, что на поверхности звезды вновь хорошо видны пятна, однако их энергетический потенциал невелик. Фиксируется заметное число слабых вспышек, но признаков подготовки к более мощным выбросам нет. Наиболее активной сейчас остаётся группа пятен под номером 4384, расположенная на краю диска. Область 4366, находящаяся ближе к центру, активности не проявляет.

Геомагнитная обстановка остаётся стабильной, хотя небольшие колебания в межпланетной среде всё же возможны. «Солнце в начале весны 2026 спокойное и скучное. Никаких серьезных факторов, которые могли бы его вывести из этого состояния, пока не видно», — добавили астрономы.