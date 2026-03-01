В крови долгожителей нашли 37 белков, связанных с замедленным старением

Учёные обнаружили особенности состава крови у людей старше 100 лет, которые могут быть связаны с замедленным старением. Результаты исследования опубликованы в журнале Anatomical Society.

Швейцарские исследователи сравнили образцы крови трёх групп: 39 долгожителей со средним возрастом 101 год, 55 госпитализированных пожилых людей (в среднем 86 лет) и 40 здоровых взрослых со средним возрастом 41 год. С помощью высокочувствительного анализа специалисты изучили 724 белка в каждом образце, включая показатели, связанные с воспалением и состоянием сердечно-сосудистой системы.

Из общего числа учёные выделили 37 белков, по которым долгожители заметно отличались от остальных участников. Как пояснил один из авторов исследования Флавьен Делхаес, их профиль у людей старше 100 лет оказался ближе к показателям самой молодой группы, чем к данным восьмидесятилетних.

Выяснилось, что у долгожителей ниже уровень белков, связанных с окислительным стрессом, воспалением, метаболизмом жиров и выработкой инсулина. По мнению исследователей, это может свидетельствовать о более стабильном обмене веществ и хорошем контроле уровня глюкозы.

При этом белки, отвечающие за прочность тканей и регуляцию внеклеточного матрикса, сохранялись на уровне, характерном для более молодых людей. Учёные считают, что полученные данные помогут лучше понять биологические механизмы долголетия и в будущем могут лечь в основу новых подходов к продлению жизни.