Экс-генпрокурор назвал причины, по которым убийство Владислава Листьева до сих пор не раскрыли

Бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов заявил, что убийство тележурналиста Владислава Листьева не раскрыли из-за характера самого преступления и сопротивления тех, кого считали причастными. Об этом РИА Новости пишет в воскресенье, 1 марта.

По словам экс-главы ведомства, это было «заказное убийство, совершённое в условиях неочевидности», а такие преступления раскрывать сложно. Свою роль сыграла и выбранная следствием тактика.

Скуратов добавил, что люди, которых подозревали в причастности, оказывали противодействие, что также осложнило работу. При этом, по мнению бывшего генпрокурора, решение о приостановке дела было не вполне оправданным.

Поздним вечером 1 марта 1995 года Владислав Листьев возвращался со съёмок программы «Час пик» и был убит в подъезде своего дома в Москве. Неизвестные выстрелили в него дважды: первая пуля попала в предплечье, вторая — в голову. Тело телеведущего обнаружили жильцы спустя несколько минут. Ценные вещи и крупная сумма наличных при журналисте остались нетронутыми, поэтому следствие предположило, что преступление могло быть связано с его профессиональной или политической деятельностью.