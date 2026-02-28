Россиянам напомнили, какие законы вступают в силу в марте

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о законах, которые начнут действовать в России в марте. Об этом пишет РИА Новости в субботу, 28 февраля.

Миграционная политика

С марта расширяются основания для увольнения иностранных работников. Работодатели смогут расторгать трудовые договоры с мигрантами не только для соблюдения федеральных, но и региональных ограничений.

По словам Володина, это очередной шаг по наведению порядка в миграционной сфере. С 2024 года в этой области принято 22 федеральных закона.

Борьба с мошенничеством

С 1 марта вводится государственная система «Антифрод», которая позволит эффективнее выявлять действия мошенников и оперативно обмениваться информацией между ведомствами.

Кроме того, онлайн-сервисы не смогут автоматически списывать плату за подписку, если пользователь отказался от её продления.

Микрофинансовые организации будут обязаны уведомлять Банк России о попытках заключения договоров потребительского займа без добровольного согласия клиента.

«Все эти нормы направлены на то, чтобы уберечь людей от действий мошенников и возможных финансовых потерь», — отметил Володин.

Уголовный процесс

С 3 марта упрощается процедура предварительного расследования. Теперь его можно будет проводить не только по месту нахождения обвиняемого или большинства свидетелей, но и по месту проживания большинства потерпевших. Это особенно актуально для дел о дистанционных хищениях.

Такси и самозанятые

Для самозанятых, работающих в такси на личном автомобиле, который не соответствует требованиям локализации, вводится региональная квота — 25% от общего числа зарегистрированных машин в субъекте РФ.

Остальные автомобили, включаемые в реестр, должны соответствовать установленным параметрам локализации. Новые правила не распространяются на машины, внесённые в реестр до 1 марта 2026 года.

ЖКХ

С 1 марта плату за жилое помещение и коммунальные услуги нужно вносить до 15 числа следующего месяца. Платёжные документы должны предоставляться не позднее 5 числа. По мнению спикера Госдумы, это позволит гражданам избежать просрочек.

Культурное наследие и туризм

Упрощается проведение работ по поддержанию объектов культурного наследия в надлежащем состоянии, если они не затрагивают предмет охраны, внешний облик и конструктивные элементы здания. В таких случаях достаточно уведомить соответствующие органы.

Также расширяется понятие туристского продукта. Теперь он включает перевозку туристов и обслуживание экскурсоводами, гидами-переводчиками и инструкторами-проводниками. Изменения, как отмечается, направлены на повышение ответственности компаний и усиление защиты путешественников.