Зампреда правления «Газпром нефти» задержали по делу о взятках на 29 млн рублей — СМИ

В Санкт-Петербурге задержан заместитель председателя правления «Газпром нефти» Антон Джалябов. Его подозревают в получении взяток на сумму более 29 млн рублей. Об этом в пятницу, 27 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). По данным следствия, речь идёт о двух эпизодах 2020–2021 годов, когда Джалябов занимал должность директора филиала «Газпром инвест Надым».

Как утверждают следователи, он получил 28 млн рублей от руководителей подрядных организаций, на которые приобрёл квартиру в Сочи в ЖК «Актер Гэлакси». Кроме того, ему якобы передали катер стоимостью более 1,7 млн рублей. Следствие считает, что за вознаграждение он подписывал акты приёмки фактически невыполненных работ по крупным строительным контрактам, обеспечивал их оплату и способствовал тому, чтобы подрядчиков не штрафовали за срыв сроков.

По информации источника агентства, следственные действия продолжатся в Москве. В ближайшее время будет решён вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Антон Джалябов возглавлял филиал «Газпром инвест Надым» в 2020–2021 годах. С марта 2021 по август 2023 года он был генеральным директором «Газпром добыча Ноябрьск», затем занимал пост главного инженера «Газпром нефти», а с апреля 2024 года стал заместителем председателя правления компании.