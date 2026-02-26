Разрыв между средней и медианной зарплатами в России достиг 35%

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Разница между средней и медианной зарплатами в России составляет около 35%. Такие данные со ссылкой на расчёты и статистику Росстата приводят «Известия» в четверг, 26 февраля.

Среднюю зарплату считают так: складывают все выплаты и делят на количество работников, поэтому если у некоторый части людей очень высокие оклады, общий показатель заметно растёт. Медианная зарплата — это сумма, которая делит всех пополам: одна половина получает сверх неё, другая меньше, и именно она лучше отражает уровень заработков большинства. Росстат публикует данные по медиане раз в год и с заметной задержкой. По информации ведомства, в апреле 2025 года медианный доход составлял 73,4 тыс. рублей, тогда как средний — 99,4 тыс.

Отдельную оценку приводит «Сбериндекс». По его данным, в тот же период медианная зарплата находилась на уровне 58 тыс. рублей. В ноябре средний показатель по стране составлял 98 тыс., медианный — 61 тыс., разрыв — около 1,6 раза.

Как пояснил заместитель гендиректора «Работа.ру» Александр Ветерков, среднее значение чувствительно к крупным бонусам и высоким доходам топ-менеджеров. Медиана же меньше зависит от таких «выбросов» и лучше отражает ситуацию для большинства работников.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, традиционно считается, что самые высокие доходы — в добывающей отрасли, однако это верно прежде всего для среднего показателя. По медиане лидируют управленцы, финансисты, консультанты, IT-специалисты, а также сотрудники транспорта и логистики. Самые низкие доходы фиксируются в сельском хозяйстве, туризме, розничной торговле и бюджетной сфере.