В метро Варшавы создают склады с запасами на случай войны — мэр

Власти Варшавы начали создавать в метро склады с оборудованием на случай военной угрозы. Об этом со ссылкой на мэра польской столицы Рафала Тшасковского пишет РИА Новости в среду, 25 февраля.

Чиновник отметил, что сейчас подземка рассматривается и как транспортный объект, и как элемент системы безопасности города. В технологических помещениях уже готовят места для хранения необходимого инвентаря.

«В варшавском метро, а точнее в технологических пустотах мы готовим склады для необходимого оборудования. Это термосы, фляги, спальные мешки, носилки, раскладные кровати. Мы также начали закупку электрогенераторов, так как они необходимы в кризисных ситуациях. Тысячи штук различного оборудования. И это только начало закупок», — заявил градоначальник.