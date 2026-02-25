В метро Варшавы создают склады с запасами на случай войны — мэр

Власти Варшавы начали создавать в метро склады с оборудованием на случай военной угрозы. Об этом со ссылкой на мэра польской столицы Рафала Тшасковского пишет РИА Новости в среду, 25 февраля.
Чиновник отметил, что сейчас подземка рассматривается и как транспортный объект, и как элемент системы безопасности города. В технологических помещениях уже готовят места для хранения необходимого инвентаря.
«В варшавском метро, а точнее в технологических пустотах мы готовим склады для необходимого оборудования. Это термосы, фляги, спальные мешки, носилки, раскладные кровати. Мы также начали закупку электрогенераторов, так как они необходимы в кризисных ситуациях. Тысячи штук различного оборудования. И это только начало закупок», — заявил градоначальник.
В 2024 году власти Варшавы собирались выделить 27 млн долларов на строительство бомбоубежищ в польской столице.