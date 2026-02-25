Отметившая 100-летие американка рассказала о секрете долгой жизни

Жительница США Джорджия Морфорд отметила столетний юбилей и заявила, что сохранить активность ей помогли образование, работа и постоянное стремление к новому. Историю американки рассказывает издание WCIA.

Морфорд призналась, что не ожидала дожить до такого возраста. По её словам, секрет долголетия кроется в любопытстве и привычке постоянно учиться. Дама уверена, что образование формирует внутренний стержень и помогает человеку отвечать за свои решения.

В разные годы американка работала стюардессой и преподавала историю. Путешествия и общение с иностранцами, как она полагает, расширили кругозор и поддерживали интерес к происходящему.

Племянница Бекки Харпер называет тётю «ходячим учебником по истории»: Морфорд застала несколько эпох и передавала знания ученикам. Даже тяжёлую утрату — смерть сына в молодости — женщина смогла пережить, опираясь на веру и поддержку семьи. Теперь Джорджия советует молодым каждый день находить новое занятие и не бояться начинать сначала.