В Омане 20 верблюдов сняли с конкурса красоты из-за подколотых ботоксом губ

В Омане 20 верблюдов дисквалифицировали с конкурса красоты после того, как ветеринары выявили у них следы косметических процедур. Об этом пишет Daily Mail.

Соревнования проходили в Маскате. Подобные мероприятия в странах Персидского залива проводят регулярно — они считаются важной частью бедуинской культурной традиции, а призовой фонд может достигать миллионов фунтов.

По данным издания, заводчики пытались получить преимущество и использовали запрещённые методы: ботокс для увеличения губ, препараты для расслабления мышц морды, силиконовый воск для расширения горба, коллагеновые филлеры и ускоряющие рост массы гормоны.

Нарушения заметили ветеринарные эксперты. После этого организаторам пришлось принять решение об исключении животных из конкурса.