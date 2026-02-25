В Сахаре обнаружили новый вид древнего хищника с массивным «рогом» между глазами

Учёные из Чикагского университета обнаружили в пустыне Сахара окаменелый череп ранее неизвестного вида спинозавра. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Science.

Останки обнаружили на территории современного Нигера. Находка сопоставима по размеру с человеком. Древний хищник отличался вытянутой пастью с крупными зубами и массивным гребнем между глазами — его высота достигает около 50 см. Необычная форма головы стала причиной сравнения реконструкции с мифическим драконом.

Новый вид получил название Spinosaurus mirabilis — «удивительный шипастый ящер». По оценкам палеонтологов, хищник жил около 95 млн лет назад в меловом периоде, когда нынешняя Сахара представляла собой влажную территорию с реками и внутренними водоёмами. Длина животного могла достигать 12 метров, а вес — до шести тонн. Исследователи считают, что динозавр был приспособлен к охоте и питался рыбой.

Место находки долгое время оставалось без внимания исследователей. В 1950-х там обнаружили лишь один зуб, после чего к участку не возвращались более 70 лет. Экспедиции в 2019-м и 2022 году позволили заново изучить регион и найти хорошо сохранившиеся останки.