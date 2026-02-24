В Индии девушка инсценировала превращение в змею, чтобы сорвать собственную свадьбу

Жительница Индии инсценировала мистическую историю с превращением в змею, чтобы избежать нежелательного брака по договорённости. Об этом пишет Daily Star.

Девушка по имени Рина из округа Аурайя в штате Уттар-Прадеш внезапно исчезла из дома родителей. В её комнате родственники нашли аккуратно разложенную одежду и украшения, а также кусок змеиной кожи длиной около полутора метров. Соседи вспомнили местный фольклор о «нагинях» — женщинах, способных превращаться в рептилий, и решили, что с пропавшей произошло нечто сверхъестественное.

Полиция, впрочем, пришла к выводу, что исчезновение было тщательно спланировано. По данным правоохранителей, девушка не хотела выходить замуж за выбранного семьёй мужчину и состояла в тайных отношениях с другим жителем деревни. История со змеиной кожей оказалась отвлекающим манёвром, позволившим ей скрыться и оформить брак с возлюбленным.

Позже в сети появилось видео, на котором Рина в свадебном наряде стоит рядом с избранником. Она заявила, что довольна своим выбором и попросила не вмешиваться в её жизнь.

Издание отмечает, что в штате Уттар-Прадеш «змеиные» истории, похоже, пользуются особой популярностью. Ещё один местный житель пожаловался властям, что его беременная жена по ночам превращается в змею и пытается его укусить. Полиция начала проверку, однако супруга заявила, что мужчина выдумал эту байку, чтобы получить развод и вступить в брак с другой дамой.