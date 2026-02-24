Учёные выяснили, что кошкам не нужна эмоциональная поддержка хозяев

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Кошки не рассматривают хозяев как источник защиты и эмоциональной поддержки. К такому выводу пришли исследователи из Венгрии, изучив поведение домашних животных. Результаты работы опубликованы в журнале Applied Animal Behaviour Science, передаёт The Times.

В эксперименте использовали так называемый тест «странной ситуации», который применялся для изучения привязанности собак к владельцам. Учёные оценивали, ищут ли животные утешения у хозяина, испытывают ли тревогу в его отсутствие и как реагируют на незнакомого человека.

В исследовании участвовали 15 кошек. Их поочерёдно оставляли в комнате с владельцем, с незнакомцем, с обоими или в одиночестве. Анализировали, держится ли животное рядом с хозяином, наблюдает ли за ним, следует ли к двери после его ухода и приветствует ли при возвращении.

Существенной разницы в поведении кошек рядом с владельцем и незнакомым человеком обнаружено не было. Животные примерно одинаково реагировали на поглаживания и так же часто искали контакта либо, напротив, держались настороженно.

Руководитель исследования из Университета Этвеша Лоранда в Венгрии Петер Понграц пояснил, что в отличие от собак кошки не воспринимают человека как «безопасное убежище» или «надёжную базу» для исследования окружающей среды. По его словам, первые проявляют выраженную зависимость от поддержки хозяина, а вторые способны действовать самостоятельно.

Поведенческие особенности учёные связывают с эволюцией: кошки остаются самостоятельными хищниками и способны добывать пищу без помощи человека. Они могут выстраивать дружеские отношения с людьми, однако такая общительность не означает глубокой эмоциональной зависимости, подчёркивают исследователи.