Депутаты предложили повышать зарплаты силовикам дважды в год

В России предложили закрепить для сотрудников всех силовых ведомств и правоохранительных органов обязательную индексацию зарплаты два раза в год. Об этом, ссылаясь на депутата Госдумы Каплана Панеша, пишет РИА Новости во вторник, 24 февраля.

Парламентарий заявил, что повышение должно строго соответствовать реальному уровню инфляции. Действующая система индексации, по его мнению, даже когда применяется, зачастую не успевает за ростом цен и не компенсирует потери доходов.

«Механизм, который мы предлагаем, должен работать как часы: каждые полгода оклады и довольствие пересчитываются, чтобы полностью покрыть инфляцию. Это не просто добавка, а защита денег от обесценивания», — уточнил Панеш.

Предполагается, что мера станет стимулом для действующих сотрудников оставаться на службе, а для молодых специалистов — сигналом о гарантиях сохранения дохода. Панеш подчеркнул, что речь идёт о законодательном закреплении полугодовой индексации, «а не разовых запоздалых повышениях».