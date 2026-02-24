Учёные заявили об опреснении одного из самых солёных районов Мирового океана

Южная часть Индийского океана, которую считали одним из самых солёных районов Мирового океана, стремительно теряет солёность. К такому выводу пришла международная группа исследователей, результаты работы опубликованы в журнале Nature.

Средняя солёность океанской воды — около 3,5%, но распределена она неравномерно. У юго-западного побережья Австралии этот показатель традиционно считается одним из самых высоких, тогда как к востоку он значительно ниже.

Именно различия в солёности лежат в основе глобальной системы циркуляции — термохалинного «океанического конвейера», который в том числе перераспределяет тепло по планете. Благодаря этой системе прогретые потоки из Индо-Тихоокеанского региона поступают в Атлантику, поддерживая относительно мягкий климат в Западной Европе. В северной Атлантике охлаждённая и более плотная вода опускается на глубину, замыкая цикл течений.

Анализ данных за последние 60 лет показал, что площадь наиболее солёных вод в южной части Индийского океана сократилась примерно на 30%. Моделирование позволило исключить влияние локальных осадков. По мнению авторов, ключевую роль сыграли климатические изменения, повлиявшие на направление ветров над Индийским и тропической частью Тихого океанов.

Сдвиг ветров усилил перенос воды из Индо-Тихоокеанского пресноводного бассейна, из-за чего солёность региона снижается, а плотность воды уменьшается. Более лёгкая пресная вода остаётся у поверхности, формируя расслоение океана и ослабляя вертикальное перемешивание — процесс обмена теплом и питательными веществами между слоями.

Исследователи предупреждают, что дальнейшее потепление может усилить расширение пресноводного бассейна и изменить маршруты различных течений. В перспективе это способно повлиять на глобальную циркуляцию, взаимодействие океана и атмосферы и состояние морских экосистем.