В Госдуме предложили сократить сферы, в которых трудятся самозанятые

В Госдуме считают, что эксперимент с самозанятыми себя оправдал, но в 2029 году, когда он завершится, необходимо внести ряд корректировок. В частности, сократить число сфер, в которых смогут трудиться россияне. Об инициативе парламентариев сообщает РИА Новости во вторник, 24 февраля.

«Важно рассмотреть возможность ограничения применения специального режима исключительно услугами, оказываемыми только физическим лицам (услуги нянь, репетиторов, помощников по хозяйству и т.д.), а также дельностью, связанной с предоставлением жилой и коммерческой недвижимости в аренду», — говорится в письме с предложениями, направленными в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой и министра финансов Антона Силуанова.

Сейчас в России зарегистрировано 15 млн самозанятых, которые прошли простую регистрацию, и пользуются тем, что нет необходимости вести бухгалтерскую отчётность, а все налоги начисляются автоматически.

При этом депутаты отмечают, что данным режимом злоупотребляют некоторые работодатели, которые таким образом подменяют трудовые отношения и уходят от налогов, ещё одна проблема — недостаточная социальная защищённость самозанятых. Практически нет отчислений в пенсионный фонд, а механизм добровольного страхования на случай временной нетрудоспособности заработал только с 1 января 2026 года.