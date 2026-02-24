ФСБ инкриминирует Дурову содействие террористической деятельности

Действия основателя Телеграма расследуются в рамках уголовного дела по ч.1.1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Об этом пишет «Российская газета» во вторник, 24 февраля.

По статистике МВД и ФСБ с 2022 года количество зарегистрированных преступлений, совершённых с использованием мессенджера, превысило 153 тыс., каждое пятое из них — преступление диверсионно-террористической и экстремистской направленности. Зафиксировано около 700 прямых угроз членам семей российских военнослужащих.

При этом Роскомнадзор за последние несколько лет направил более 150 тыс. обращений руководству Телеграма с требованием удалить противоправный контент различной направленности, но они остались без ответа.