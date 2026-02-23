Российских скалолазов допустили к международным соревнованиям

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Российским и белорусским скалолазам разрешили участвовать в международных соревнованиях. Такое решение приняла Всемирная федерация скалолазания на заседании исполнительного совета, сообщает Интерфакс в понедельник, 23 февраля.

Спортсмены обеих стран допущены к международным стартам под нейтральным флагом. Однако проводить соревнования в России и Беларуси пока нельзя, этот запрет действует с марта 2022 года.