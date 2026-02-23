В России создадут реестр граждан, запретивших себе играть на деньги

С 1 сентября в России начнут вести реестр граждан, которые добровольно установили для себя запрет на участие в азартных играх. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 23 февраля.

Формированием списка займётся публично-правовая компания «Единый регулятор азартных игр». Соответствующие изменения в устав компании внёс кабмин. В документе указано, что в перечень смогут попасть только физические лица.

Кроме самого учёта, компания должна будет создать программное обеспечение для работы реестра. Также именно регулятор установит правила, по которым организаторы азартных игр и единый центр учёта ставок букмекерских контор и тотализаторов смогут проверять, оформлял ли человек самозапрет. Конкретный порядок согласуют с Федеральной налоговой службой.