В Совфеде спрогнозировали стагнацию цен на вторичное жильё в 2026 году

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В 2026 году цены на вторичку в России, скорее всего, останутся на уровне конца 2025-го или покажут минимальный рост. Такое мнение высказала член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Евгения Уваркина, её ТАСС цитирует в понедельник, 23 февраля.

Сенатор отметила, что динамика на рынке недвижимости во многом будет зависеть от политики Центробанка. Если к концу года ключевая ставка снизится до 11–14%, ипотека станет доступнее, а стоимость вторичного жилья может прибавить 7–10% за счёт отложенного спроса.

При текущих условиях рынок ждёт стагнация. Уваркина предполагает, что цены либо сохранятся на декабрьском уровне, либо будут расти незначительно — в пределах нескольких процентов за квартал. Основным инструментом для привлечения покупателей, по её мнению, останутся скидки.