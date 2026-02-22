Балтийское море за месяц «похудело» на 275 млрд тонн: учёные объяснили редкое явление

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В начале февраля 2026 года уровень воды в Балтийском море оказался на 67 см ниже среднего значения, наблюдения за которым ведутся с 1886 года. Об этом, ссылаясь на доктора Института океанологии Польской академии наук Томаша Киевски, пишет Euronews.

За короткий период Балтика лишилась около 275 млрд тонн воды. Учёный отметил, что столь выраженного снижения уровня не наблюдали последние 140 лет.

Обмеление связывают с сочетанием сильных восточных ветров, устойчивой зоны высокого давления и отсутствием активных атмосферных фронтов. Движение воздушных масс вытеснило воду через Датские проливы в Северное море, из-за чего уровень понизился во всём бассейне.

Ситуацию также усугубили изменения в распределении воздушных потоков над Арктикой. Ослабление полярного вихря — системы циркуляции, которая обычно удерживает холодные массы на севере, — повлияло на направление и силу ветров в Европе.

Нынешнее обмеление, по мнению эксперта, носит временный характер. После смены направления ветра и восстановления нормального водообмена через проливы уровень Балтики постепенно вернётся к средним значениям.