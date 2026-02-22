Московские аэропорты начали принимать и отправлять рейсы по согласованию

Аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский (Раменское) и Шереметьево начали принимать и отправлять рейсы по согласованию с профильными органами. Об этом сообщили в телеграм-канале Росавиации в воскресенье, 22 февраля.
В ведомстве пояснили, что ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропортов частично изменили, поэтому вылеты и прилёты выполняются в специальном режиме. Меры необходимы «для обеспечения безопасности».
На фоне ситуации в столице в Храброво тоже менялось расписание. Пассажирам рекомендуют заранее проверять статус своего рейса перед выездом в аэропорт.