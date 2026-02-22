В России изменят порядок обязательных психиатрических проверок сотрудников

ВКонтакте

С 1 марта 2026 года в России начнут действовать новые правила прохождения обязательного психиатрического освидетельствования для сотрудников отдельных профессий. Об этом, ссылаясь на главу думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, пишет РИА Новости в воскресенье, 22 февраля.

По словам депутата, приказ Минздрава уточняет, что обследование должно проводиться комиссией врачей, а не одним специалистом. Устанавливается чёткий порядок действий: если во время обязательного периодического медосмотра выявлены признаки психического расстройства, работодателя обяжут направить сотрудника на дополнительное освидетельствование.

Из числа работников, подлежащих обязательной проверки у психиатра, исключили имеющих отношение к государственной тайне. Как отметил Нилов, это избавит ряд специалистов — в том числе в научной и проектной сферах — от лишней бюрократии, при этом требования к безопасности на действительно важных объектах сохранятся.