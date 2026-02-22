На Солнце впервые за четыре года не осталось ни одного пятна

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Обращённая к Земле сторона Солнца сейчас полностью лишена пятен. Об этом сообщили в телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в воскресенье, 22 февраля.

По данным учёных, на диске звезды не наблюдается ни одного, даже самого небольшого тёмного участка. В последний раз подобную картину фиксировали 11 декабря 2021 года — более четырёх лет назад.

«Пятна являются практически неотъемлемой частью поверхности Солнца и связаны с наличием у него магнитного поля — тёмные участки поверхности образуются в местах наиболее высокой концентрации магнитного потока. Так как энергия для солнечных вспышек черпается из магнитных полей, то число и площадь пятен коррелируют с уровнем солнечной активности. Полное исчезновение пятен происходит лишь в состоянии крайне низкой активности, обычно в годы солнечного минимума», — объясняют специалисты.

Астрономы также отметили, что накануне впервые с 2024 года до нулевого значения снизился индекс вспышечной активности. Для сравнения: год назад в этот же день на поверхности Солнца фиксировались многочисленные активные области.

Учёные считают, что нынешнее снижение активности не должно быть продолжительным: с момента прохождения максимума цикла прошло всего около полутора лет. Тем не менее столь резкое падение показателей после бурного начала года стало для наблюдателей неожиданным.

В истории уже бывали длительные периоды резкого сокращения числа пятен. Самый известный из них — минимум Маундера (1645–1715 годы), совпавший с наиболее холодной фазой Малого ледникового периода в Европе и Северной Америке.