С 1 марта в России появится единая база данных о беременных

С 1 марта в федеральной системе здравоохранения начнёт работать регистр беременных. В его будут вносить данные о постановке женщин на учёт, процессе вынашивания плода, родах и состоянии грудничков. Об этом, ссылаясь на документ, пишет ТАСС в воскресенье, 22 февраля.

В базу включат дату постановки на учёт и срок на этот момент, информацию об использовании вспомогательных репродуктивных технологий (при наличии), сведения о критических акушерских состояниях и исходе беременности.

Вместе с датой и временем рождения малыша планируется фиксировать его пол, рост и вес, а также оценку по шкале Апгар — это экспресс-метод проверки состояния новорождённого в первую и пятую минуты жизни по пяти показателям: частоте сердцебиения, дыханию, мышечному тонусу, рефлексам и цвету кожи. Отдельно будут учитывать осложнения в перинатальном периоде и случаи врождённых аномалий, пороков развития или хромосомных нарушений у детей.

В документе отмечается, что система позволит анализировать долю женщин, вставших на учёт до 12 недель, количество доношенных родов и случаи диагностированных нарушений у детей после рождения.