Правительство предложило обязать детей мигрантов покидать Россию после 18 лет

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который меняет правила пребывания в России для детей трудовых мигрантов после достижения ими совершеннолетия. Об этом пишет РИА Новости в субботу, 21 февраля.

Согласно пояснительной записке, по достижении 18 лет иностранные граждане должны в течение 30 дней либо покинуть территорию России, либо оформить трудовой патент. Исключение сделают для тех, у кого есть иные законные основания для проживания в стране. В документе указано, что совершеннолетние обязаны «в установленном порядке подать заявление о выдаче патента и оплатить предусмотренный статьей 227.1 Кодекса фиксированный авансовый платёж».

Кроме того, законопроект предусматривает новые ограничения при выдаче и продлении трудовых патентов. Предлагается отказывать в оформлении документа, если доход иностранного гражданина ниже прожиточного минимума — как на самого заявителя, так и на каждого иждивенца. Данные о доходах налоговые органы должны будут передавать в МВД в автоматическом режиме.

В случае несоответствия этим требованиям мигранта могут лишить вида на жительство или разрешения на временное проживание. Аналогичная мера предусмотрена и для иностранных граждан, которые проработали в России менее десяти месяцев в год получения соответствующих документов.