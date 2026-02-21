В Анапе после сильного шторма нашли прошлогодние выбросы мазута

ВКонтакте

После сильного шторма на берегах Анапы и Темрюкского района были обнаружены старые выбросы нефтепродуктов. Об этом, ссылаясь на данные оперативного штаба Краснодарского края, пишет РИА Новости в субботу, 21 февраля.

В Анапе загрязнения выявили во время ежедневного мониторинга трёх участков от центрального пляжа до пляжа «Тортуга» в селе Витязево. На месте организовали работы по уборке, в которых участвуют сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, Кубань-СПАС, администрации Анапы и местные жители. В течение дня собрано 98 мешков штормового мусора и фрагментов нефтепродуктов.

Аналогичная работа ведётся в посёлке Веселовка Темрюкского района. Там небольшие фрагменты нефтепродуктов убирают сотрудники Кубань-СПАС и волонтёры.

Выбросы связаны с крушением танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года, когда в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Основную часть загрязнений удалось собрать за три дня после нового выброса мазута из трещины в корме одного из танкеров в январе. В ходе ликвидации последствий очищено более 3 тысяч километров береговой линии Черного моря.